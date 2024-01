José María Camarero pidió en laSexta Xplica que "no se generalice con que todo el mundo no paga los alquileres", tras lo que preguntó si la gente sabe que "las viviendas turísticas tienen una legislación que les obliga a tener acceso directo a la calle". "¿Cuántas viviendas turísticas de las que hay en Madrid o Barcelona tienen acceso directo a la calle? Prácticamente ninguna", criticó el periodista.

Así, denunció que "hay un mercado negro que Hacienda no se encarga de vigilar y de controlar", y aseguró que "si ese mercado se controlara, no pasarían casos como el de zona de Tetuán, en Madrid, donde han conseguido expulsar a buena parte de la gente mayor a la que se atemorizó diciendo que aquello era peor que cualquier barrio en cualquier ciudad peligrosísima del mundo".

En este sentido, Camarero señaló que se sabe que hay un "mercado negro que hay en las viviendas turísticas porque si no cumple lo que exige la normativa del Ayuntamiento, es que no se están declarando esos ingresos, y, por tanto, no hay una repercusión para toda la sociedad con unos impuestos coherentes". "Pasa lo mismo en buena parte de las viviendas en alquiler, que se alquilan sin contrato, sin declarar y sin transparencia, y eso es un perjuicio para el inquilino, el propietario y toda la sociedad", lamentó.