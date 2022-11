"¿Se pueden subir los sueldos?" Es la gran pregunta que plantea José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ante pequeños empresarios y asalariados. Entre estos últimos se encuentra Luis, que trabaja de traductor en una editorial.

"No tengo un contrato laboral, tengo un contrato por regalías y cobro en proporción a los ejemplares que se venden un porcentaje de ellos, no llega ni al salario mínimo", explica. Luis vive en la casa de un familiar, pues no puede asumir el pago de un alquiler.

José Luis es un pequeño empresario, propietario de una cadena de peluquerías, que tiene 50 empleados a su cargo. Asegura que nada le gustaría más que poder subir el sueldo a sus empleados, pero representa a un sector que "está en cifras todavía un 20% inferiores a las que teníamos previa a la crisis del coronavirus".

"En estos dos últimos años nos han subido los costes de energía y de materia prima y también los salarios de los empleados, porque recordemos que han subido tres veces el SMI en los últimos tres años, hasta llegar a un punto en el que se han comido más de 15 puntos de nuestro margen de explotación", con lo que considera "materialmente imposible asumir más aumentos de coste".

Para él, asevera, no es fácil negar un aumento de sueldo a sus empleados, pero lo ve económicamente inviable. "Los pequeños empresarios estamos sobreviviendo, esa es la realidad", algo incompatible con afrontar incrementos de salarios, afirma.