Jon Goitia, arquitecto y constructor que convierte locales en viviendas, visita el plató de laSexta Xplica para hablar del incremento del precio de la vivienda en España y la actual ley que rige el país.

Según Goitia, la "mayor parte de la demanda insatisfecha", compuesta principalmente por jóvenes, no puede acceder a la compra de un inmueble porque "no consiguen financiación". Sin embargo, eso no significa que no exista demanda, pero no de la "solvente" que sería la deseada. "La mayoría de los pisos los compran inversores patrimonialistas para dedicarlos al alquiler", comenta el experto.

Asimismo, explica el motivo por el cual el precio de la vivienda ha subido en los últimos años. "Es como una rueda. La Ley de Vivienda y otras normativas han complicado el mercado del alquiler. Entonces, aquellos que siguen alquilando han subido los precios para protegerse", explica.

Esta situación desemboca en que "cada vez hay más inversores a los que les salen las cuentas para seguir comprando y alquilando". De esta forma, el precio del alquiler sigue girando "como una rueda".