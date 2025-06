Javier Rupérez, sobre Trump: "Él no se considera el presidente de EEUU, sino el rey absoluto"

El exembajador de España en el país norteamericano ha asegurado que el republicano "no tiene una ideología precisa, lo único que tiene es la ideología de la posesión del poder".

Este sábado, miles de estadounidenses de todo el país salieron a las calles a protestar contra Donald Trump y sus políticas "autoritarias" mientras que el republicano presidía un desfile militar que coincidía con su cumpleaños.

Por su parte, Javier Rupérez, exembajador español en Estados Unidos, ha analizado la situación política en el país norteamericano en laSexta Xplica: "Lo que estamos contemplando en estos momentos son las claras incompetencias del presidente Trump. No tiene una ideología precisa, lo único que tiene es la ideología de la posesión del poder. Un poder concebido como una actividad comercial. Y todo aquello que no suponga un beneficio para él, desde el punto de vista de mantener el poder, no le interesa".

Además, Rupérez ha señalado que lo que está ocurriendo en Los Ángeles ya no solo es poco moral, sino que también tienen consecuencias económicas graves: "Lo que pasa en Los Ángeles es que hay una voluntad de exclusión xenófoba de los migrantes. Eso, aparte de que no tienen ningún contenido moral, tiene unas consecuencias económicas muy graves. Esos migrantes tenían trabajos y se han quedado sin ellos. Y eso afecta a los sectores económicos que ahora no tienen trabajadores"

"Él (Trump) no se considera el presidente de EEUU, sino el rey absoluto de los Estados Unidos. Es una situación grave y preocupante", ha concluido el exembajador.