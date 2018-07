Irene Montero: "Todas las generaciones de mujeres estamos juntas en la misma lucha"

El 'dardo' de Irene Montero a Albert Rivera: "El feminismo no necesita el tutelaje de ningún hombre"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero ha destacado en laSexta Noche que le han parecido "bochornosas" las declaraciones del líder de Ciudadanos tras la huelga feminista del 8M. Montero ha criticado que Rivera daba a entender que "lideraba el movimiento feminista", después de haber "criminalizado" la movilización.

"No es creíble que Rajoy lleve un lazo morado, el PP no está a la altura de lo que las mujeres exigimos en pleno siglo XXI"

Irene Montero también ha dicho que "el Gobierno es machista porque aplica políticas machistas". Además, ha apuntado que "sólo cuando la huelga feminista ha desbordado las calles, PP y Ciudadanos se han dado cuenta de que estaban equivocados".

"Los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles ayudarían mucho al feminismo"

La portavoz de Podemos en el Congreso ha explicado cuál sería la primera medida que adoptaría tras la huelga del 8M si fuera la presidenta del Gobierno de España. Ha defendido que hacer iguales los permisos de maternidad y paternidad "ayudaría mucho al mercado de trabajo porque las mujeres son las más renuncian a posiciones de responsabilidad".

"Apoyaremos al PSOE si presenta una moción de censura a Rajoy, pero no quieren hacerlo"

Montero ha destacado que "la primera vez que se demostró que el PP no contaba con apoyo fue por la moción de Podemos". Además, ha asegurado que respaldarían una moción del PSOE y que "Sánchez explicó que el problema de que no gobernara él no fue de Podemos".