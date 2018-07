Irene Montero: "Apoyaremos al PSOE si presenta una moción de censura a Rajoy, pero no quieren hacerlo"

"DAMOS SEGURIDAD CIUDADANA Y NO ROBAMOS", APUNTA

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dicho en laSexta Noche que "la primera vez que se demostró que el PP no contaba con apoyo fue por la moción de Podemos". Además, ha dicho que respaldarían una moción del PSOE y que "Sánchez explicó que el problema de que no gobernara él no fue de Podemos".