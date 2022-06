Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, cargó contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en laSexta Noche, donde afirmó que ha implantado una "gran medida" como es el tope al gas de forma "horrorosa" en España. "La ministra Ribera les ha prometido a las familias inicialmente que el recibo de la luz les bajaría el 30%, después el 15,3%, y lo que vemos en el mercado mayorista es que el primer día de aplicación la luz sube diez euros, el segundo sube 45 y el tercero 52, por lo que cualquiera de estas bajadas prometidas no se cumplirá", criticó.

En este sentido, el economista señaló que "ocurren dos cosas": "La primera es que la rebaja del mercado mayorista es inferior a la prevista y, segundo, la ministra Ribera ha hecho algo increíble; quien sale beneficiado son las eléctricas, mientras que quien sale perjudicado son las familias". "Los que van a compensar a las gasísticas son los que salen perjudicados, las familias, pero no los que salen beneficiados. Esto es algo inaudito", denunció.

Así, Bernardos expresó que Ribera "no ha hecho absolutamente nada". "El Gobierno no les ha hecho nada a las eléctricas este año, mientras que, por ejemplo, Reino Unido o Hungría han aplicado el impuesto", subrayó el profesor de Economía, tras lo que lanzó una petición a "la izquierda": "Le pido encarecidamente que tenga sensibilidad social y, sobre todo, que ayude a los ciudadanos, y no a las eléctricas".