Tomás Güell, presidente de la plataforma 'Lideremos', afirmó que algunos xplicadores solo "critican" a los empresarios, "sin ofrecer propuestas constructivas". "Yo lanzo aquí una propuesta constructiva, y es la cuota cero a los autónomos durante los dos primeros años; que no paguen nada", defendió el emprendedor, a lo que el periodista José María Camarero le respondió que "ya existe una cuota súper reducida".

"Si no sabes que hay una cuota para los autónomos jóvenes que empiezan de 80 euros, lo siento, pero esa cuota existe. No se puede hablar a la ligera", señaló Camarero, momento en el que periodista y emprendedor protagonizaron un tenso encontronazo en el plató de laSexta Xplica. "Ha dicho una cosa que no es verdad, como mucha gente que habla que dice cosas que no son verdad", insistió Camarero, a lo que añadió que "además de la cuota de 80 euros, existen bonificaciones en la mayor parte de las CCAA que bonifican también el inicio de actividad".