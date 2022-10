Los negocios de muchos hosteleros pueden acabar cerrados en un futuro no muy lejano. Se encuentran en una situación límite, agravada, entre otras cosas, por los recibos: no se lo podían creer cuando les llegó la última factura de luz del mes. "Casi me caigo al suelo por la diferencia de un mes a otro, de 1.00 euros de diferencia", cuenta a laSexta Xplica Jesús Isidoro, gerente del restaurante 'Ruta Las Hurdes'.

"Yo lo que noté es que la subida era desproporcionada con respecto al año pasado en el mismo periodo. En el 2021, pagamos 948,95 euros; en septiembre de este año, 2.137,32 euros", nos dice Pepe Morán, gerente del restaurante 'De la Riva'. Facturas que han hecho que busquen todo tipo de soluciones, como apagar cámaras de hielo o la iluminación por las noches. Confiesan, además, que no han podido descansar en sus vacaciones.