"¿Qué puede pasar si se va Pedro Sánchez?", pregunta Verónica Sanz a Lobato. En primer lugar, "María Jesús Montero pasaría a ser presidenta en funciones, pero a partir de ahí, para dejar de ser en funciones, tendríamos que ir a una investidura", asegura el colaborador, y, aparte de esto, tendrían que "buscar a alguien votable". También hay otros nombres, como "Pilar Alegría" porque, "cuando vas a una investidura no hay ningún tipo de necesidad de que sea diputado o de que esté dentro del Ejecutivo", aclara.

"¿Y la 'hipótesis Zapatero'?", pregunta la presentadora, a lo que Lobato responde con un vídeo del expresidente en el que lo descarta rotundamente: "No, por favor, no (quiero ser el relevo)". "En principio parece que no va a ser el sucesor", comenta el colaborador, pero "siempre que el PSOE le ha necesitado, sobre todo en los últimos años, es verdad que ha estado ahí el primero".

"En cualquier caso, para nada de todo esto, según los estatutos del PSOE, se necesitarían primarias; pero para la siguiente de las opciones sí, la de las elecciones", informa Lobato, algo que "Pedro Sánchez puede hacer por sorpresa en cualquier momento". Pero si esta fuera la decisión tras el silencio del presidente, "haría falta primarias y un congreso a toda velocidad, que daría un candidato". "Esta es, probablemente, la circunstancia que podría dar más miedo dentro de Ferraz porque obligaría a acortar todos los tiempos", manifiesta el periodista en el vídeo principal de la noticia, donde explica los escenarios posibles que se abrirían tras una dimisión de Pedro Sánchez el próximo lunes, 29 de abril.