Hector Castiñeira, enfermero en Lugo, explicó en laSexta Xplica su difícil y precaria situación laboral durante toda su trayectoria profesional: "La mía y la de otros muchos miles de compañeros y compañeras que en el resto de España están en las mismas". Recientemente, desde la Xunta de Galicia le han comunicado que le sacan de la bolsa de trabajo: "He recibido una carta firmada por el gerente del hospital: un año penalizado al final de la bolsa de empleo. Caigo 748 puestos". ¿Es consecuencia de las denuncias que ha realizado en programas de laSexta?

"No sé si es un tirón de orejas o si es una inoportuna coincidencia en el tiempo. En la carta no alegan que el motivo haya sido salir en televisión, evidentemente, porque eso no se ajustaría a ningún aspecto de la contratación, pero alegan una causa que no es real, que no es cierta", ha explicado Castiñeira. Desde laSexta, hemos llamado a la Xunta de Galicia y nos han indicado que ellos han seguido el protocolo habitual, que han intentado llamarle hasta en diez ocasiones y que por tanto le han sacado de la bolsa de trabajo.

Castiñeira ha respondido: "Eso es lo que pone en la carta, claro, que me han llamado diez veces. Pero no figura ni la fecha ni la hora de las llamadas, así que no sé en qué momento me han llamado, y segundo, no me han podido llamar porque yo, desde el día 4 de octubre, estoy trabajando en otra empresa y estoy de baja temporal en la bolsa de empleo. Entonces ¿por qué me llaman durante el mes de octubre 'hasta diez veces' y por qué se me penaliza cuando estoy como 'no disponible'".