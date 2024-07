En El Bierzo (León) hay un restaurante que se plantea cerrar por no encontrar camareros. Sus propietarios son Miguel Corullón y Patricia Pietro, una pareja que cuenta a laSexta Xplica las condiciones que ofrecen y los puestos que tienen que cubrir.

Corullón cuenta que necesitan camareros, cocineros y ayudantes de cocina, pero por encima de todo pide "gente competente, que sepa y quiera trabajar", ofreciendo un contrato de 1.400 euros por 40 horas semanales. Pietro confiesa que si no encuentran a nadie en un margen de un mes se verán "obligados a cerrar".

"Lo principal es que la gente joven no quiere trabajar, está muy cómoda. De la gente joven nadie quiere trabajar. La gente dice que no a 1.650 pavos", critica Corullón, que defiende a Ceferino, uno de sus últimos fichajes. Para el camarero, la gente joven "no está formada con la disciplina del esfuerzo".

"Si no encontramos el personal apropiado, mal vamos. Si en un mes o 15 días no encontramos a nadie, nos veremos obligados a cerrar", cuenta la pareja a laSexta Xplica.