A Alejandro Ángel Sánchez le estafaron 11.000 euros mediante la técnica del spoofing. Se trata de un ataque peligroso, ya que el ciberdelincuente se hace pasar por otra persona o empresa. En este caso, fue mediante una llamada telefónica en la que el estafador se hacía pasar por el banco de Alejandro Ángel, según denuncia en laSexta Xplica.

"A mí me llaman del supuesto equipo de seguridad de mi banco, ING. Miro el móvil y el número de teléfono es una de las sucursales del banco en Madrid", explica el joven. En ese momento, él confía y después tampoco se da cuenta porque "durante toda la llamada, sin que él les diese ningún dato de sus tarjetas y cuentas", le dieron "información de alguna de las cuentas que tiene y de algunos números".

"Todo el rato me están facilitando una información que yo no he entregado y que me hacen confiar en ellos. Me han hecho un spoofing de manual", denuncia el joven, que solo ha recuperado el 10% del dinero.