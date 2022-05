La experta en información científica, Graziella Almendral, ha expresado que su nivel de preocupación respecto a la viruela del mono ha descendido con el paso de los días, aunque "hay que trabajar fuerte y duro para intentar acabar con estos brotes".

"Me queda esa preocupación de intentar que el virus no adquiera nuevas propiedades para quedarse en nuestro territorio, en animales, en la fauna... Porque pudiera encontrar de repente un hospedador fuera de África", ha expresado durante una intervención en laSexta Noche.

"Queda mucho trabajo. Pero no es un virus que haya evolucionado tanto como para que nos preocupe", ha incidido.

Almendral declaraba el pasado sábado sentir un "nivel siete" de preocupación por este virus, un dato que en la noche de este sábado ha rebajado al cuatro. El motivo, ha dicho, ha sido la necesidad que había de "confirmar que el virus que nos está infectando ahora, no ha evolucionado, que no se transmite mejor entre los seres humanos, que no ha tenido suficientes mutaciones para pensar que nos enfrentábamos a un virus que se hubiera convertido en uno humano".