Una joven ha desvelado en laSexta Xplica el lugar donde vive, una buhardilla de 15m2 en el barrio madrileño de Lavapiés por el que paga 500 euros del alquiler.

A su situación le ha respondido Gonzalo Bernardos, señalando que, pese a que la administración pública debería actuar, la culpa de que esas ofertas existan es que hay gente que las acepta: "La administración pública debería prohibir que estos zulos se consideren pisos. A ti no te ha preocupado si tiene célula de habitabilidad o no. Esto no es un piso, el problema que tenemos es que hay personas que aceptan estos zulos".