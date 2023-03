"Señor -Juan- Roig, si usted se sacrifica tanto demuéstrelo y haga como en Francia. Allí les va a costar cientos de millones de euros a los grandes supermercados, pero lo hacen para apoyar a los franceses". Con esta rotundidad se ha expresado el economista Gonzalo Bernardos en laSexta Xplica, donde ha criticado que en España ha ocurrido "el milagro de los panes y los peces, pero en el sentido inverso".

"Los precios han subido el 16,7%, pero ninguna cadena de supermercados ha subido esa cantidad, la ha subido menos", ha asegurado el economista, quien ha afirmado que "no nos están contando la verdad a los consumidores".

"No me creo que los supermercados hayan bajado su margen de beneficio sustancialmente porque la cadena productiva lo dice: el agricultor no está mejor, el transportista tampoco, la industria también se queja...", ha reiterado, como puedes ver en el vídeo superior.