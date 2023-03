"La inmensa mayoría de las personas que abandonan sus pueblos lo hacen con el corazón en un puño, no lo hacen por placer", afirma Gonzalo Bernardos, que relata que su padre y sus tías "no tenían para vivir y se tuvieron que marchar como muchísimos españoles" pero "no dejaron ni un solo día de pensar en su pueblo".

"Lo que sucede es la falta de oportunidades", denuncia el economista, que lamenta que "esto no ha mejorado respecto a los años 30, 40, 50 o 60 del siglo pasado", sino que "ha empeorado". "Había muchas poblaciones que antes había una industria", ilustra Bernardos, que culpa de la desaparición de la industria a "unas malas prácticas de la Comisión Europea" y "el maldito neoliberalismo".

Por otra parte, incide en que "cada vez más personas mayores abandonan su pueblo de 50-100 habitantes y se van al principal pueblo de la comarca, porque ahí tienen servicios sanitarios".

En este sentido, no obstante, Bernardos asegura que "la sanidad, la educación, no es que esté mal en los pueblos, es que está mal en toda España, vayas a la comunidad que vayas". Una situación ante la que lanza una pregunta: "Señores políticos, ¿qué hacen ustedes con nuestro dinero? ¿Qué hacen con nuestro dinero? Porque las cosas básicas no las estamos viendo mejorar sino al contrario, empeorar".

