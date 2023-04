"No os creáis que si deseas una cosa mucho la conseguirás. Esto es una de las tomaduras de pelo más grandes que pueden existir, que el mundo es tuyo y puedes conseguir lo que quieres no es verdad": así ha comenzado a explicar Gonzalo Bernardos por qué no existe igualdad de oportunidades en España. Según el economista, "una de las cosas más importantes que uno aprende en la vida es a poder conformarse porque a veces tienes suerte y consigues unas pocas cosas, pero la mayoría las fallas".

En este sentido, ha indicado que hay quienes no pueden aprender de los fracasos: "La mayor parte de la población no puede fracasar porque no tiene derecho a emprender por dos razones principales. La primera, porque su mamá o su papá no tiene capital y porque no tienen dinero para una segunda oportunidad después del fracaso. Los niños de Usera, de Nou Barris, no tienen esa posibilidad porque ni sus padres tienen dinero ni tienen amigos que tienen capital. En España esto de la emprenduría está asignado a gente con dinero y relaciones, que son la clave del éxito en el mundo de los negocios", ha aseverado. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.