El Ayuntamiento de Calahorra paga 39.000 euros al influencer Amadeo Llados por sus cursos, con los que enseña a convertirse en millonario en unos meses. Llados asegura cobrar mas de 600.000 euros al mes y, en sus vídeos, dice que, si no tienes dinero te faltas al respeto; a esto se suma que su filosofía de vida se basa en decir que es una vergüenza estar gordo y ser pobre.

Una información ante la que Gonzalo Bernardos no puede evitar reaccionar en laSexta Xplica: "El que sepa cómo hacerse millonario no lo va a contar a nadie, se lo va a quedar para él, ¿cómo se puede ser tan inocente?".

Además, lo que más preocupa al economista es que, "si uno tiene dinero y lo quiere tirar está en su derecho, pero que lo tire el Ayuntamiento de Calahorra" no está bien, critica. "No hay que tirar el dinero de sus contribuyentes, a muchos les cuesta mucho pagar impuestos y no hay derecho a que tiren el dinero", concluye su crítica al consistorio riojano, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.