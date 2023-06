El futbolista Carlos Akapo habló en laSexta Xplica sobre el episodio de racismo que sufrió en Granada en febrero de 2022, cuando jugaba en el Cádiz. "Me quedé sorprendido. Me sorprende que siga habiendo este tipo de actos en el fútbol y en la vida cotidiana. No creo que el que me insultó se arrepienta de lo que hizo", expresó, a lo que añadió que se sintió "bastante arropado y apoyado por el Cádiz y el Granada". "La Liga también estuvo en contacto conmigo, y hay una sentencia judicial que está en espera porque tengo que ir a declarar y es un poco complicado al estar jugando en California", señaló.

En lo referente a los insultos de Vinicius, Akapo destacó que el futbolista del Real Madrid "es una persona con mucho poder que tiene una gran estructura detrás". "Lo bueno fue lo que hizo, que fue señalar a ese energúmeno racista", celebró Carlos Akapo, quien espera que "con esta actuación y todo lo que está pasando ahora mismo cambien las cosas de verdad".

Así, lamentó que en su caso, y en el de Iñaki Williams "no hubo tanto revuelo". "Todos sabemos que el Real Madrid es muy grande, pero esto no viene de ahora", subrayó el futbolista, al tiempo que expresó que no sabe si lo cree, pero sí espera "que las cosas cambien de verdad".