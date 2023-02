Francisco Tortajada, jubilado, volvió este sábado al plató de laSexta Xplica, donde salió en defensa de las residencias de mayores tras contar su historia: "Hace dos años yo solicité una plaza en una residencia pública, pero no había, y yo había atravesado una época muy mala porque me quedé viudo, no tengo hijos, y al irme a mi casa fue fatal; veía a mi mujer por todos sitios, pero allí no estaba, así que reaccioné, porque si sigo ahí, yo me muero".

Así, el hombre discrepó de lo que se estaba diciendo de las residencias. "No conozco las públicas, pero en mi residencia que es privada no se llega ni muchísimo menos al precio de 2.800 euros que están diciendo", afirmó, tras lo que destacó que desde que vive en una residencia es "otra persona". "Me dan todas las facilidades del mundo y me ayuda todo el mundo. Y lo que se dice de las enfermeras, en mi caso nos atienden muy bien y yo estoy encantado de la vida", expresó.