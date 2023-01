Fernando Cifuentes, empresario y presidente de la asociación ACOBPILAR, ha defendido en laSexta Xplica que las cifras del paro en España implican que la gente "no quiere trabajar". "La realidad es que la gente en España no quiere trabajar", ha aseverado en el plató del programa, donde la activista Afra Blanco no ha dudado en reprobarle.

"Intolerable lo que acaba de decir usted", ha aseverado con resignación. Así, Cifuentes ha matizado que es algo que ocurre "en el sector de la restauración". Puedes escuchar su polémica declaración al completo en el vídeo principal de esta noticia.