José Yélamo destacó en laSexta Xplica que Juan Fernández-Miranda, periodista de ABC y autor de 'El jefe de los Espías', tiene "acreditado, y además hay testimonios que así lo certifican, de al menos dos chantajes de Bárbara Rey al Estado, que se accedió a pagar, en un primer lugar, 25 millones de pesetas, y después 600 millones de pesetas". Así, Fernández-Miranda señaló que las fotos que ahora han salido a la luz "son fruto del primer chantaje".

"Yo esto lo conozco bien, porque yo escribí las memorias de Emilio Alonso Manglano, que fue jefe del CESID, una persona muy bien informada con un poder inmenso, que hablaba con el rey, Felipe González y cualquier persona con poder en España. Hay una mañana del año 94 en la que el rey llama a Manglano y le dice que necesita verlo, que había ido a una comida con Bárbara Rey, tuvo un gesto con ella, le tocó un pecho y hasta ahí la confesión", relató el periodista, quien dijo que "el problema grave viene cuando un fotógrafo llama a Zarzuela y dice que tiene fotos y pide 100.000 dólares".

En ese momento, según indicó Fernández-Miranda, "Manglano dice que eso es un chantaje y se pone a trabajar, y ahí es cuando empieza la 'Operación Estado'". "Desde el Estado y el CESID se resuelve el chantaje al que Bárbara Rey somete, según las memorias de Manglano, al rey, pagando 25 millones de pesetas y dándole programas en RTVE. Esto lo gestionó el Gobierno de Felipe González, es decir, el Estado frenó. ¿Se pagó con dinero público? Parece ser que sí", subrayó el periodista.

En lo referente al "segundo chantaje", el autor de 'El jefe de los Espías' contó que fue "tres años después, en el año 97", y fue por "unos vídeos grabados en casa de Bárbara Rey, en el dormitorio y en el salón, en los que se ve a ellos dos, unas imágenes no han salido". "A mí lo que me sorprende es que estas fotos existan, porque cuando cedes a un chantaje, se supone que tienes que tener garantías. Me parece alucinante que se ceda al chantaje, que se pague y que sea con dinero público", criticó el periodista de ABC, quien apuntó que "en el 97, el chantaje se resuelve con mucha más pasta, con mucho más dinero: 600 millones de pesetas". "De nuevo, dinero público para resolver un chantaje al rey por unas actitudes impropias", concluyó.