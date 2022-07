"Yo no tendría problema en que me regalaran flores, no se tú", le ha dicho José Yélamo a Antonio Pérez Lobato, tras lo que ha señalado que "motivos hay", porque es su cumpleaños. "Sigues por debajo, aunque no lo parezca, de los 50 años, ¿no?", ha bromeado el presentador de laSexta Noche, a lo que su compañero ha respondido: "Sí, pero por poco, por los pelos casi".

Así, Yélamo le ha deseado a Antonio Pérez Lobato "felicidades de parte todo el equipo y de Paco Marhuenda". "Tú has dicho que tenía 57 años", ha dicho entonces el director de 'La Razón' al presentador de laSexta Noche, unas palabras a las que el 'cumpleañero' ha respondido con el mismo tono de broma: "Pero mira cómo estoy. Es que me estiro fenomenal", ha expresado.