Esther Ruiz reaccionó en laSexta Xplica a la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con el polémico youtuber Pedro Buerbaum. "Feijóo siendo entrevistado por el creador de los 'pollofres' es algo que ninguno de aquí vimos venir", expresó la peridosita, quien señaló que "en el PP se está intentando con este movimiento hacer un cambio de imagen de Feijóo, y si están haciendo esto es porque el PP piensa que Feijóo tiene menos carisma que una encimera".

En este sentido, Ruiz afirmó que "alguien en el equipo de Feijóo debería pensar que el impacto se mide no solo por el número de visitas, sino por el impacto positivo o negativo". "Han decidido que la mejor opción es este señor, que es negacionista del cambio climático, de los impuestos, y el creador del 'campamento de los machotes'", subrayó Esther Ruiz, que considera que "no es el mejor movimiento del PP para cambiar la imagen a Feijóo". "Cada día tengo más claro que no hay nadie al volante en el equipo de Feijóo", manifestó, a lo que añadió que en el PP "se están equivocando" con este tipo de movimientos, y que "Feijóo es lo que es y no hay que cambiarlo".