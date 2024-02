Entre el 14 de marzo de 2020 y el 21 de febrero de 2021 murieron un total de 6.187 ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Un hecho que critican en laSexta Xplica después de que Isabel Díaz Ayuso dijera el otro día en un pleno "es que no se salvaban en ningún sitio". Unas palabras que, según Esther Ruiz, socia directora de 'Empatía', fueron "involuntarias porque no llevaba el pinganillo puesto".

Con esto reconoce que "tenía el poder y el mando sobre las residencias, cosa que ha negado culpando sistemáticamente a Pablo Iglesias; con esto también reconoce que los protocolos existían, por lo que se mofa del dolor de todas las familias que piden verdad y justicia. Jugó a ser Dios decidiendo quién podía vivir y quién debía morir".

"No tienes ni idea, no eres Dios para saberlo", dice contundente; y añade: "Para mí es una falta de humanidad asquerosa, una falta de empatía brutal más digan de malas personas que de gobernantes dignos de la Comunidad de Madrid". "Yo no me siento representada y me da una vergüenza horrorosa", concluye Esther Ruiz su intervención.