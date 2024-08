No solo es cuestión de no comernos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Los riesgos que conllevan nuestras actitudes ante los buffet libres van más allá de los excesos, importantes también, pero no necesariamente peligrosos si se tratan de algo puntual.

Quienes más atención deben prestar en estos lugares son las personas que padecen alguna intolerancia o alergia. "Hay que preguntar o informar al hotel de las alergias", advierte la nutricionista Laura Gallardo en laSexta Xplica.

También es muy recomendable llegar a primera hora. "Sobre todo pasa mucho con las pinzas. Nos encontramos que en un plato hay una, en otro, otra, pero mucha gente, por el ansia de no esperar, con las mismas pinzas cogen diferentes cosas, generando una contaminación cruzada", explica.

Las tablas son otra de las fuentes donde más contaminación cruzada se produce. "Muchas veces nos las encontramos en la zona del pan o de los quesos, pero yo misma he observado como en una de estas tablas se ha cortado una fruta o una verdura".

Otro aspecto con el que hay que tener cuidado es con la temperatura de los alimentos, sobre todo si se ha "roto". "La temperatura peligrosa es entre los 5 y los 60 grados". Los alimentos fríos deben conservarse a menos de 5 grados. "Esto es un caldo de cultivo de bacterias", asegura la nutricionista mientras señala un plato de ensaladilla rusa.

Es recomendable optar por preparaciones sencillas: alimentos a la plancha y verduras. Ojo con los alimentos en crudo o cocidos. "En algunas ocasiones, cogemos una gamba que parece que está bien cocida y no. Y cuidado con el sushi". También hay que evitar los huevos crudos.

