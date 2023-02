La economista Laura Blanco ha lanzado un mensaje de advertencia en laSexta Xplica al afirmar que "este año que venga va a ser muy complicado económicamente para todos". La razón, cuenta, es porque las subidas de interés las notamos en nuestros bolsillos seis meses después de que se hayan ejecutado, por lo que lo peor estaría todavía por llegar.

Ante esta situación, plantea que para poder ahorrar tenemos que tener un sueldo que nos lo permita, ya sea siendo pluriempleados o compartiendo piso, pero de una u otra manera, dice, "la mejor manera de ahorrar" es que saquemos la cantidad que queremos ahorrar "el mismo día en que nos entra la nómina", para ni siquiera verlo.

Por otro lado, la economista ha explicado de dónde vienen los beneficios de la banca. Ahora, cuenta, "los bancos no remuneran nuestro dinero en los depósitos porque no necesitan nuestro dinero". "En los últimos años, la banca compensó los tipos de interés bajos subiendo comisiones. Ahora las comisiones no las ha bajado y no remunera los depósitos, pero ha subido los tipos de interés que cobra por hipotecas a tipo variable, por ejemplo, y de ahí se explican los beneficios que registra la banca", indica durante su intervención en el programa.