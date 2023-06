El secretario general del PRC y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, ha recalcado en laSexta Xplica que se abstendrán para permitir que el PP gobierne sin Vox.

"Vamos a negociar que no sean sectarios con los ayuntamientos que no son de su color político y que no se anulen las obras que están en marcha, que se siga siendo reivindicativo con el gobierno que salga en España... cosas lógicas", ha expresado.

Revilla asegura que permitirán el gobierno del PP "con el ánimo de que Cantabria no se pare, que quien ha ganado pueda gobernar con tranquilidad y que no caiga en manos de partidos que a nosotros nos parecen peligrosos". No obstante, el político ha mostrado su "respeto absoluto" a los candidatos de Vox, a quienes ha dicho "conocer", así como por los votantes.