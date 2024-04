La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha centrado la atención de mucha gente este sábado, donde se han reunido numerosas figuras políticas, altos cargos e incluso ha acudido el rey emérito Juan Carlos.

Un rey emérito que no ha bailado en la fiesta, tal y como ha confesado Esperanza Aguirre en laSexta Xplica: "Han puesto el himno nacional y ha sido emocionante también ver al emérito. No ha bailado, no está en 'modo bailes'".