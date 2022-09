En España, el número de jóvenes con problemas mentales tras la pandemia se ha triplicado. Un hecho que ha provocado que el debate sobre la salud mental esté más presente que nunca.

"Nosotros hace un año y medio contribuimos a abrir un verdadero debate nacional sobre algo de lo que no se hablaba porque parecía que tenía que dar vergüenza. Ahora, habla hasta la reina", ha indicado Íñigo Errejón en laSexta Noche.

El líder de Más País ha confesado que, aunque esto es una buena noticia, cree que España "va tarde" en este terreno. "Las unidades que tratan estos problemas están detectando cada vez más adolescentes con trastornos de alimentación, adolescentes que se autolesionan...".

Un problema que insiste en que no podrá solucionarse solo hablando. "Hay que romper con una hipocresía, no podemos estar diciéndole a la gente que si le pasa algo pida ayuda y luego que no haya nadie para ayudarle. Pedir ayuda no debe ser esperar que esa familia tenga 70 euros para pagar al psicólogo cada semana, eso es que la salud mental sea para unos pocos".

Errejón ha confesado que no puede ocurrir que al llamar al teléfono de asistencia al suicidio nadie lo coja o que un puedan atender a una persona porque no hay plazas. "Hace falta invertir muchos recursos para que la sanidad publica tenga en su cartera de servicios la salud mental", ha insistido.

El líder de Más País ha confesado que, si no se empieza a hacer esto, "seguirá pasando que en España se quiten 11 personas la vida al día. El sufrimiento dependerá de donde hayas nacido. Todo el mundo sufre, pero el que tiene dinero puede acudir a que le ayuden y los que no...".

Una situación sobre la que piensa que el Gobierno de España no ha hecho "prácticamente nada" y es urgente. "Que alguien te eche una mano cuando la vida te duele no debe ser un lujo, tiene que ser un derecho".