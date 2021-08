Yotuel expresó en laSexta Noche su pena por el hecho de que "en el siglo XXI decir 'patria y vida' sea penado en Cuba". "Nosotros venimos de patria o muerte, o mi pensamiento o el tuyo. No solo hemos cambiado la vida por la muerte, sino que hemos cambiado la 'o' por la 'y', de manera que unimos pensamientos, no es uno excluyente del otro", manifestó.

Sobre las protestas en Cuba, el cantante ha destacado que "el cubano ha dicho 'basta' y ha perdido el miedo porque quiere libertad". "Es triste que lo básico de una persona, que son los derechos, no pueda expresarse de forma libre, que tu inconformidad hacia un Gobierno sea censurado. Qué pena que la revolución que supuestamente se hizo por el pueblo, no escuche al pueblo, que quiere un cambio. El cubano merece ser escuchado", ha defendido.

Además, el cantante ha contado que su relación es "nula" con sus familiares cubanos que piensan diferente, algo que, ha dicho, no ocurre en España: "En las últimas elecciones en España, fuimos a comer una paella y me di cuenta que mis suegros habían votado a un partido, mi hijo a otro... La ideología no puede romper a la familia", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que los que protestan en Cuba no piden "nada que sea maligno, sino que las personas en Cuba puedan pensar libremente" y que "el hecho de pensar diferente no te convierta en héroe".