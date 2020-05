Xavier Sardà habla claro en laSexta Noche. El periodista cree que "la vida política está muy alejada de la vida cotidiana de los ciudadanos", criticando la postura de los partidos políticos durante la crisis del coronavirus.

"Ver a los políticos haciendo política me parece obsceno. 'Me abstendré porque Vox me toma el número, soy de Esquerra Republicana pero me abstendré porque Torra y Puigdemont me quitan el sitio'... Insisto, cada día se cae un avión en España", argumenta Sardà.

En su charla con Iñaki López, reconoce que ambos son privilegiados, ya que hay gente "que no sabe cómo va a llegar a final de este mes ni del que viene".