Isabel Rodríguez, nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, es una cara conocida en laSexta Noche, habiendo participado en numerosas ocasiones en los debates políticos planteados en el programa en los últimos años. Precisamente, el programa ha querido recordar uno de los debates que Rodríguez ha vivido de forma más intensa. Tuvo lugar en 2015, y fue con la que actualmente es su compañera de Gobierno, Irene Montero (ministra de Igualdad).

En aquel año, Rodríguez y Montero protagonizaron un tenso encuentro a razón de la ley de desahucios y las alternativas habitacionales. Un debate que, en esta ocasión, ha recordado la ministra portavoz con una sonrisa en la cara: "Me río porque le ponemos mucha pasión. El debate ha sido muy positivo, me lo pasaba bien y me divertía en estas noches. En política, como en la vida, nunca hay que perder la pasión. Ese es el empeño con el que llego aquí, hablando de cosas importantes".