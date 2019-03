Tania Sánchez: "Mi hermano se presentó a 13 concursos públicos y ganó uno"

ENTREVISTA A TANIA SÁNCHEZ, EN 'LASEXTA NOCHE'

Tania Sánchez, candidata de IU a la Comunidad de Madrid, insiste en que de 13 concursos públicos a los que se presentó su hermano en el Ayuntamiento de Rivas sólo gano uno. Sánchez asegura que no se plantea la dimisión y espera que la Justicia demuestre las falsedades que se han publicado. "No tengo nada que ocultar, ni ningún miedo a los intentos férreos de Aguirre para que Madrid no cambie de manos".