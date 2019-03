Susana Díaz: "Me voy a dejar la piel por que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno"

DÍAZ CONCEDE LA PRIMERA ENTREVISTA DESPUÉS DE SU MATERNIDAD

Susana Díaz concede a laSexta Noche su primera entrevista después de haber sido madre. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría también fue criticada por su corto periodo de baja por maternidad, y Susana Díaz asegura que aunque "tenía que dar ejemplo porque es un derecho que nos ha costado mucho conseguir", "no dejo de ser presidenta ni un día". En el marco de las elecciones catalanas que tendrán lugar el 27 de septiembre, Susana Díaz evita la polémica sobre su relación con Pedro Sánchez, y asegura que el hecho de que sólo vaya a ir una vez a Cataluña se debe a que tiene "muchas cosas que hacer en Andalucía". "Creía que tenemos que dar el apoyo y el aliento a los catalanes y a los miles de ciudadanos que tienen que escuchar algo más que 'independencia sí' o 'independencia no'", apunta Díaz. "Saben que me voy a dejar la piel por que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a España", sentencia la presidenta de la Junta de Andalucía.