A juicio de Afra Blanco, "quien más se beneficia" de la guerra abierta en el PP es Vox. "Eso no me puede agradar", ha apuntado la sindicalista en laSexta Noche, donde ha agregado que, si bien no simpatiza con el PP, "entiende lo que significa ser una organización y formar parte de una organización".

"Más allá de las acciones que pueda tener Teodoro García, más allá de si es un buen o no líder en el ejercicio de sus funciones, lo que no puedo compartir es que esas discrepancias se trasladen a la opinión pública", ha explicado a este respecto Blanco, que sostiene que "las discrepancias, cuando formas parte de una organización, tienen que mostrarse y debatirse dentro de la propia organización".

Por otra parte, la sindicalista se ha mostrado sorprendida por los "guiños" que Isabel Díaz Ayuso "recibe y da" a Cayetana Álvarez de Toledo, a quien define como "un perfil bastante díscolo" en el PP.

"No deja de sorprenderme que una persona que pretende mostrar un perfil orgánico aunque demuestra no serlo, que además apoye y reciba guiños de otros perfiles que a lo largo del tiempo se ha podido ver y palpar que de orgánico tiene poco", ha explicado Blanco, que ha insistido en que "para liderar un partido" debe "prevalecer la defensa del debate a puerta cerrada".