Rocío Vidal ('La gata de Schrödinger') se ha mostrado crítica con unas declaraciones de Tamara Falcó en el 'Hormiguero' en referencia a la vacuna de AstraZeneca. Y es que la hija de Isabel Preysler expresó que quiere "poder elegir la vacuna" contra el coronavirus y que no se fía de la de AstraZeneca.

"Si me dijeran que me van a poner AstraZeneca diría 'chao, pescao', porque no me quiero vacunar con AstraZeneca. Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es súper segura y por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados, entonces prefiero esperar a que sigan llegando dosis", manifestó, a lo que añadió: "Es también mi libertad".

Vidal ha respondido a estas declaraciones en laSexta Noche, criticando que se trata de "una posición privilegiada que tendrá esta chica y, en parte, egoísta". "Creo que viene dado porque no somos conscientes del riesgo que supone que no te pongas la vacuna", ha señalado.

En este sentido, la divulgadora científica ha defendido que "hay que ser conscientes" de que cierta forma de comunicar las cosas "causa que una persona joven sin patologías previas diga que no se quiere vacunar ahora mismo y que ya se vacunará cuando llegue una vacuna que le convenga o le guste más", algo que, según ha alertado Vidal, es "muy peligroso".