Raúl Burillo, exdelegado de Hacienda: "Había elementos suficientes para pensar que sí había delito de la infanta Cristina"

LAS CLAVES DE LA SENTENCIA DE NÓOS

Rául Burillo, exdelegado de Hacienda en Baleares, desvela algunas de las claves de la sentencia del caso Nóos. "Manos Limpias quería aparentar, pero no le interesaba acusar a la infanta. No hicieron el trabajo", apunta Burillo, que se pregunta por qué no acusaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado. "Estaban al 50% en la empresa y cualquier decisión necesitaba de unanimidad", añade.