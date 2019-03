Ramón Jáuregui, PSOE: "Zapatero no recortó los derechos sociales como Rajoy"

EL DEBATE DEL 25-M, EN 'LASEXTA NOCHE'

Ramón Jáuregui, del PSOE, desconoce el presupuesto de la campaña electoral a la europeas de su partido. "Es un dato que no nos llega a los candidatos". Considera que el mensaje del Gobierno de la "herencia recibida de Zapatero" es un mensaje falseado de la realidad. "El Gobierno socialista no creó la crisis, aunque quizás Zapatero tardó en reconocer la gravedad de la situación". Asegura que, cualquiera que sea el resultado de las europeas, el PSOE celebrará primarias. "PP y PSOE son dos partidos muy diferentes", insiste Jáuregui. Considera que existen pactos que se tienen que hacer en política europea, "y eso no es malo", y afirma que viajará en clase turista cuando llegue al Parlamento.