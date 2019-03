Pedro J. Ramírez sobre el 11M: "La sentencia no resuelve los interrogantes sobre esta masacre"

La sentencia del juez Bermúdez sobre el 11M condenando a miembros islamistas como autores materiales de la masacre en los trenes de cercanías madrileños no convence al director del diario El Mundo, que prefiere mantener la duda sobre la autoría de este atentado: "No sé si el islamismo radical estaba tras el 11M, aún no he visto la película sobre la muerte de Bin Laden, pero varias personas, entre ellas Casimiro García Vadillo, me han dicho que en la película repasan todos los atentados desde el 11S y del 11M no dicen ni Pamplona", reflexiona el periodista sobre la relación entre el 11M y la película 'La hora más oscura'.

Su diario siempre ha mantenido una tesis opuesta a la oficial y apunta a la banda terrorista ETA como presuntos autores de los atentandos en los trenes de Madrid. "No estamos defendiendo una teoría alternativa, no sabemos qué pasó ese día, será imposible que el relato de la sentencia del juez Bermúdez, una sentencia redactada de manera muy anómala porque en paralelo su mujer redactaba un libro sobre las interioridades de esta sentencia. Eso no suele suceder en ningún sitio", explica Pedro J. Ramírez.

Y termina su alegato:"Esa sentencia refrendada por el Tribunal Supremo no resuelve ni remotamente muchos de los interrogantes claves sobre la organización y ejecución de la masacre".