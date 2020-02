Pedro J. Ramírez, ha hablado en laSexta Noche sobre José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, expresidentes del Gobierno. "Yo comenté que a partir de la experiencia que había tenido con todos ellos, Zapatero me parecía el presidente que había ejercido el poder con modales, con talante más democrático", ha afirmado el director de 'El Español'.

Sobre José María Aznar ha defendido que es "sin duda, el más inteligente, el que tiene mejor cabeza política y mas capacidad de análisis de los cuatro". "Y al marcarle el camino a Casado lo ha demostrado una vez más", ha apostillado.

"Casado tiene que encontrar los espacios para confrontarse con Vox"

En esta línea, el periodista ha afirmado que "Casado está confrontándose frenéticamente con el Gobierno". "Debe hacerlo porque para eso es el líder de la oposición y es un Gobierno que ha empezado a dar síntomas de que va a gobernar contra media España, pero además de confrontar con el Gobierno, tiene también que encontrar los espacios para confrontarse con Vox en relación con los temas de igualdad, de los derechos y los colectivos discriminados en función de sus opciones sexuales durante mucho tiempo o del pin parental". ha manifestado el periodista.

"En esos temas Casado no puede dejar de demostrar que el centro-derecha-liberal tiene planteamientos tan alejados de Vox como del Gobierno", ha afirmado Pedro J. Ramírez, añadiendo que "lo que no tiene que hacer el PP es dejarse arrastrar en batallas que no son esenciales para los españoles cuando a la vez se están planteando temas de la gravedad y envergadura como el de la reforma Código Penal".

"Rajoy cometió pocas equivocaciones porque no hizo nada"

Asimismo, el periodista ha expresado que "cada uno es rehén de su trayectoria", refiriéndose a los últimos cuatro expresidentes del Gobierno. "Zapatero cometió equivocaciones, Aznar también y Rajoy muy pocas porque no hizo nada y su mayor equivocación fue no arriesgarse siquiera a equivocarse, pero sobre González pesa el baldón de los delitos que se cometieron inexorablemente con su conocimiento", ha afirmado el director de 'El Español'.