Pablo Iglesias, a Otegi: "Estoy orgulloso de ser español y mi tierra se puede democratizar"

EL LÍDER DE PODEMOS ASEGURA EN LASEXTA NOCHE QUE SU PARTIDO NO VA A HACERSE "INDEPENDENTISTA"

El máximo dirigente de Podemos responde a Arnaldo Otegi ante su petición a la nueva izquierda de sumarse a los grupos independentistas. Pablo Iglesias ha asegurado en laSexta Noche que "nosotros no nos vamos a hacer independentistas", si bien asegura que "no me parece mal que los haya y que podamos debatir".