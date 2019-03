Pablo Casado: "Para nosotros el aborto no es un derecho"

AFIRMA QUE EL GOBIERNO "ESTÁ A FAVOR DE LA VIDA"

El aborto es uno de los debates más espinosos en la agenda del Gobierno, asunto que le costó el cargo al ministros Alberto Ruiz-Gallardón. El PP está dividido entre quienes defienden posturas más progresistas como Celia Villalobos o más restrictivas como Esperanza Aguirre. Pablo Casado aclara en 'laSexta Noche' los términos en los que debatirá su partido: "Todos lo tenemos muy claro, no nos gusta la ley de Zapatero y la vamos a modificar. No la hemos hecho ahora porque el TC no ha dicho si es constitucional". El vicesecretario popular de Comunicación explica que quieren volver a la norma del 85 "que aprobó Felipe González y mantuvo Aznar".