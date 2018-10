Aitor Esteban revela que su relación con Rajoy era "muy buena": "No siento lástima por la moción, pero no fue algo agradable"

"LA SENTENCIA DE GÜRTEL FUE LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO", HA APUNTADO

El portavoz del PNV en el Congreso ha dicho en laSexta Noche que su relación era "muy buena" con Rajoy: "Como persona y de trato me cae bien, es agradable, me encantaría volver a estar con él hablando un día tranquilamente". No obstante, Aitor Esteban ha dicho que "se equivocó profundamente en Cataluña" y que discrepa de "su modelo de Estado".