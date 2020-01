El actor Quique San Francisco recuerda en laSexta Noche su viaje en moto por Nepal y el motivo por el que acabó detenido.

"Me puse a comer en una plaza. Nepal está lleno de monos y uno de ellos me tiró los espaguetis. Le metí una hostia demoladora, como acto reflejo. El mono se cayó y me detuvieron. Estuve en la cárcel y con grilletes en la celda. Se me olvidó que era un animal sagrado allí", explica el actor a Iñaki López.

San Francisco reconoce que le han detenido varias veces y en varios países, aunque apunta que donde más veces ha sido detenido es en España.

El día que el rey Felipe le pagó una ronda

La vida de Quique San Francisco está llena de anécdotas curiosas. En laSexta Noche también ha recordado el día que se encontró al rey Felipe VI en una discoteca.

Por aquel entonces el ahora rey de España era aún príncipe. San Francisco estaba en compañía de Antonio Flores. "Es muy majo el tío. Nos lo presentaron y nos pagó una ronda. Fue muy simpático y es altísimo, como un jugador de la NBA", explica entre risas el actor y cómico.