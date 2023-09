María Jiménez nos ha dicho adiós en Sevilla este jueves a los 73 años y laSexta le ha rendido homenaje con la emisión de 'María Jiménez: mi mundo es otro', el primer capítulo de la serie documental sobre ella.

La artista repasó su trayectoria profesional y personal en este trabajo en el que se sincera como nunca y cuenta cosas que hasta ahora no habían salido a la luz.

A los 16 años, María Jiménez se quedó embarazada y a pesar de que el padre de la bebé que esperaba dijo que no era suya, ella siguió adelante.

"Era muy difícil, pero a mí me daba igual ser madre soltera en aquella época porque yo pasaba de todo el mundo", aseguraba.

Además, la cantante recordó cómo respondió a aquel hombre: "Yo le dije en su momento que estaba preñada de él, pero me contestó que no era de él. Entonces, yo le respondí: 'Muy bien, si no es tuyo hoy, no lo va a ser nunca'".

En público, María Jiménez ha afirmado que el padre de su hija era ganadero, alguien de quien habló así: "Era una persona absurda que ya murió".

"Él era compañero mío de colegio y, realmente, cuando yo veía que María estaba cantando de desamor, que era el eje de su vida, era por el desamor del padre de su hija, todo eso era siempre cantado a él", defendía Gonzalo García Pelayo, su productor de siempre.

"Ella nunca ha querido decir públicamente quién era el padre de su hija porque ella sabía que podía tirar hacia adelante, estaba protegida por su familia, por nosotros", contaba Isabel, hermana de la artista.