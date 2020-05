Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, habla con laSexta Noche sobre la crisis del coronavirus en nuestro país y sobre el papel de los políticos en la misma, poniendo de ejemplo el Ayuntamiento que presidió hasta hace poco.

Carmena se siente "orgullosa" de que en Madrid se esté "dando ejemplo" de colaboración entre distintas fuerzas políticas, como mostraron Almeida y Maestre durante el pleno celebrado el pasado 17 de abril.

"Me cabe un poquito de orgullo de pensar que, quizás, haya podido dejar un poco ejemplo; y me cabe la esperanza de que si se ha podido hacer bien en un sitio, se puede hacer bien en todos", comenta.

Eso sí, Carmena avisa de que se tienen que mejorar los "procesos democráticos": "Si siempre hay que mejorarlo, cuando llegan momentos en los que la situación es más compleja, se nota más lo que nos falta".

La Comunidad de Madrid, otra historia

Por otro lado, Carmena admite estar viviendo "con bastante pena" los debates alrededor de la situación de la Comunidad de Madrid. Cree que "no se puede hacer un debate tan absurdo y tan pueril" acerca de la situación del coronavirus.

"Me da mucha pena, he oído cosas muy pueriles y muy bobas, la sociedad española no merece esos debates", critica la exalcaldesa.