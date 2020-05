"Con bastante pena". Así vive Manuela Carmena los ataques que se lanzan las distintas formaciones políticas entre ellas en plena crisis del COVID-19 en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, algo que afirma que "no es maduro ni democrático".

"No se puede hacer un debate tan absurdo y tan pueril", añade, poniendo en cuestión la defensa de Isabel Díaz Ayuso acerca del paso a la fase 1 para la Comunidad de Madrid, que finalmente fue rechazado por Sanidad.

"Hay que explicar las razones por las que la persona responsable de evaluar la situación médica de Madrid lo dice, y si hay algún argumento desde el punto de vista de la decisión política que puede argumentar otras cifras u otro informe, entonces que haya ese debate", explica.

Por último, Carmena concluye con una dura crítica ante estos mensajes escuchados desde distintas fuerzas políticas: "Me da mucha pena, he oído cosas muy pueriles y muy bobas; la sociedad española no merece esos debates".

El Ayuntamiento de Madrid, un "ejemplo"

Si con la gestión de la Comunidad de Madrid no acaba de sentirse del todo conforme, Manuela Carmena no ha dudado en elogiar el "ejemplo" que está mostrando el Ayuntamiento de la capital de España.

"Me cabe un poquito de orgullo de pensar que, quizás, haya podido dejar un poco ejemplo; y me cabe la esperanza de que si se ha podido hacer bien en un sitio, se puede hacer bien en todos", comenta.