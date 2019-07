El franquismo secuestró un artículo de Luis María Anson 'la monarquía de todos' en el ABC. El motivo es claro: "Era lo contrario de lo que decía Franco porque él quería una monarquía como la de Arabia Saudí o como la de Marruecos y Don Juan defendía la monarquía de todos".

Como curiosidad, el periodista cuenta que años después recibió el perdón de Fraga: "Fraga fue el que tuvo que instrumentar las órdenes de Franco, me llamó un día cuando era presidente de la junta en Galicia y me pidió perdón, me dijo que no tuvo más remedio que hacerlo y que tuvo que cumplir las órdenes de su caudillo".

"Me pasé más de un año en el exilio con motivo de un artículo que si hoy se lee es la monarquía que ha venido España. A Franco le molesto porque intuía que eso es lo que al final iba a venir a España, no la monarquía que él quería", explica Anson.

Sobre actualidad política, Luis María Anson ha asegurado que habrá un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y que es lógica la postura de Iglesias con Sánchez y viceversa, porque "Sánchez no quiere a Iglesias en el Consejo de Ministros porque teme que se lo coma con patatas":

Luis María Anson también ha hablado gran parte de la entrevista sobre la monarquía y el papel de Juan Carlos I en la Transición y la democracia española. Para el periodista el rey fue clave y los españoles deben agradecerle mucho:

Por último, el programa le ha dedicado su sección Memoria de Pez para recordarle momentos memorables de su carrera. Además, Anson ha aprovechado para defender la mayor presencia de mujeres en la RAE pero no por cuotas: